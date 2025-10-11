16.2 C
Da StraNotizie
Salute mentale al lavoro: la proposta innovativa in Lombardia

In Lombardia è stata proposta una legge per promuovere la salute mentale nei luoghi di lavoro. Presentata dal consigliere regionale Nicola Di Marco del M5S, l’iniziativa si basa su una proposta nazionale supportata da diversi esperti, tra cui l’onorevole Carmen Di Lauro e l’attivista Lorenzo Tedeschi.

L’obiettivo principale della proposta è sviluppare una nuova cultura del lavoro in cui il benessere psicologico sia parte fondamentale delle politiche aziendali, senza essere sacrificato per la produttività. Tra le misure previste ci sono l’adeguamento del Testo unico sulla sicurezza per includere i rischi psicosociali e la creazione di una Certificazione del Benessere Psicosociale per le aziende. Inoltre, si propongono incentivi fiscali per le imprese che ottengono questa certificazione, con soglie di welfare aziendale elevate.

Nicola Di Marco sottolinea che questo progetto intende trasformare il lavoro in un ambiente di salute, non di malessere, e promuovere un modello di impresa etica in Lombardia che consideri il benessere dei lavoratori. Carmen Di Lauro aggiunge che, dopo la pandemia, si è registrato un aumento dell’attenzione verso il benessere psicologico, ma ora è essenziale supportare le aziende in questo processo.

Lorenzo Tedeschi esprime preoccupazione per l’uso della salute mentale come strumento di marketing, sottolineando la necessità che le istituzioni affrontino seriamente questo problema.

