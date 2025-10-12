Salute mentale a Vigevano: open day per consapevolezza e servizi

Si è tenuto un open day a Vigevano per far conoscere i servizi delle strutture di salute mentale. L’evento, organizzato dalla Fondazione Onda Ets in collaborazione con il centro psicosociale (Cps) e la Comunità riabilitativa ad alta intensità (Cra), si è svolto in viale Beatrice d’Este dalle 9 alle 16. L’obiettivo era fornire informazioni sui servizi psichiatrici dell’Asst Pavia, approfondendo le modalità di accesso e le opzioni terapeutiche disponibili.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto compilare questionari per sensibilizzare sulla stigma e sui falsi miti legati alla psichiatria. Gli utenti del Cra hanno accolto i visitatori, presentando cartelloni con i risultati delle attività dei gruppi riabilitativi. Era previsto anche un momento di socializzazione nella Comunità riabilitativa presente in viale Beatrice d’Este 13.

Giovanni Migliarese, primario del reparto di Psichiatria dell’ospedale di Vigevano, ha sottolineato l’importanza della testimonianza degli utenti nel superare i pregiudizi sulle strutture riabilitative. Ha inoltre evidenziato i progressi dei reparti di psichiatria, affermando che dopo un periodo difficile, la psichiatria ora sta migliorando. Ha menzionato anche i buoni sviluppi della neuropsichiatria infantile, auspicando un mantenimento di questa direzione positiva.

Per quanto riguarda la salute mentale dei giovani, Migliarese ha consigliato alle famiglie di prestare attenzione a comportamenti inusuali nei figli. Ha suggerito di contattare un pediatra o un medico di medicina generale per trovare il giusto indirizzo, tra cui i nuovi sportelli attivati nelle Case di comunità o il Cps. È fondamentale essere presenti e consapevoli in queste situazioni.