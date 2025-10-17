Salute mentale a Modena: inizia il ciclo Màt di eventi

“Màt” è un ciclo di incontri, dibattiti, spettacoli e conferenze dedicati alla salute mentale, che inizia domani con una “Marcia del Màt” per le strade di Modena, accompagnata dalla musica della Mattabanda. Tra gli ospiti, spicca Vivian Lamarque, poetessa tra le più riconosciute in Italia, che parteciperà all’evento domenica mattina. La sua carriera di psicoterapeuta è iniziata a 38 anni e l’ha definita un’esperienza cruciale per il suo benessere.

La rassegna si presenta come “Settimana della salute mentale” ed è organizzata dall’Azienda sanitaria locale in collaborazione con Arci. Il termine “Màt” richiama il concetto di follia, e la marcia inaugurale evoca eventi storici, come l’irruzione di Marco Cavallo a Trieste nel 1973, simbolo di liberazione nella salute mentale. La scultura di Cavallo è di recente ritornata in scena per affrontare nuove forme di privazione della libertà.

Lamarque esprime il suo desiderio di partecipare a “Màt” dopo un incontro con il dottor Pierangelo Bertoletti a un convegno. Parla della sua poesia come un rifugio durante le difficoltà della vita, sottolineando il potere curativo delle parole non solo per lei ma anche per gli altri. Riferendosi al suo percorso analitico, evidenzia come essa possa coesistere con la creatività, che non viene compromessa dal processo analitico.

Infine, Lamarque commenta l’aumento del disagio psichico tra i giovani, accennando alla pressione competitiva cui sono sottoposti fin dall’infanzia. Riconosce anche il legame tra follia e poesia, descrivendo le due come compagne di viaggio che si cercano l’un l’altra.