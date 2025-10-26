Salute mentale a Milano: la campagna Stranamente dei giovani

Milano – Si chiama “Stranamente” la nuova campagna di sensibilizzazione sulla salute mentale, realizzata dagli studenti dell’università Iulm in collaborazione con Progetto Itaca e l’attore Michele Basile. Questa campagna è presente sui canali Rai e sui social, con l’intento di comunicare in modo autentico e diretto ai giovani, abbattendo lo stigma legato ai disturbi mentali. Gli studenti hanno scelto di affrontare questo tema durante le lezioni di Comunicazione sociale, evidenziando un crescente interesse per la salute mentale.

Roberto Bernocchi, docente che ha guidato il gruppo, spiega che gli studenti hanno esplorato vari argomenti, ma quello della salute mentale ha suscitato maggiore attenzione. Durante il semestre, hanno analizzato la questione dal punto di vista teorico e pratico, collaborando con un’associazione attiva nel settore a livello nazionale.

L’incontro con Progetto Itaca ha rappresentato un momento cruciale. I giovani hanno prima studiato a distanza, creando un documento strategico, e successivamente si sono incontrati di persona per elaborare la campagna. Quattro studentesse del corso di Comunicazione d’impresa e Relazioni pubbliche hanno coordinato il progetto, affiancate dalla troupe di Iulm Play. Dalla loro collaborazione è nato lo spot “Stranamente”, trasmesso in tv e online, con Michele Basile come volto noto.

Sempre più centrale è il tema della salute mentale anche all’università. Daniela Corsaro, delegata della rettrice all’Inclusione, sottolinea che l’ateneo offre attività di supporto psicologico con quattro psicoterapeuti disponibili per colloqui gratuiti. Le richieste di aiuto sono aumentate, soprattutto tra i giovani, che affrontano ansia, identità fragile e solitudine. Per rispondere a queste necessità, l’università sta potenziando i servizi, estendendo il supporto anche ai dottorandi e sviluppando nuove strategie di counseling, inclusi format digitali e attività ricreative.