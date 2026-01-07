7.1 C
Salute mentale a Lanciano

Da stranotizie
Salute mentale a Lanciano

L’Associazione Altri Orizzonti si occupa da anni di salute mentale e problemi legati a forme di disabilità. Mentre proseguono i lavori di ristrutturazione della sede, l’attività prosegue intensa e lungimirante. Il primo appuntamento di questo nuovo anno è il film “Si può fare” con Claudio Bisio e la regia di Giulio Manfredonia. La scelta non è casuale, poiché il film mostra l’importanza di accogliere e includere le persone affette da problemi di salute mentale.

“Si può fare” è la storia di Nello, un sindacalista che diventa direttore di una cooperativa di malati di mente liberati dalla legge Basaglia. Nonostante lo scetticismo e la contrarietà di molti, Nello coinvolge i suoi dipendenti in un lavoro di squadra e si batte affinché imparino un mestiere e possano mantenersi. Il film ha avuto numerosi riconoscimenti e porta un messaggio di inclusione e sensibilità.

La presidente di Altri Orizzonti, Dina Nasuti, dichiara che il film è stato scelto perché sottolinea l’importanza dell’empatia, della sensibilità e dell’umanità unite alla determinazione e al coraggio. L’obiettivo è quello di regalare un’ora e mezza di riflessione e sorrisi per ridare fiducia e speranza. L’appuntamento per vedere il film è a Lanciano, il 9 gennaio prossimo alle ore 16.00, presso la Sala Mazzini, con ingresso gratuito.

