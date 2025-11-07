17.3 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Salute

Salute maschile in Italia: la prevenzione è fondamentale

Da stranotizie
Salute maschile in Italia: la prevenzione è fondamentale

Nel contesto della salute maschile, è essenziale sottoporsi a controlli regolari, poiché una diagnosi precoce può salvare vite. Tuttavia, un’indagine ha rivelato che quasi il 40% degli uomini non conosce la prostata e il 65% non ha mai consultato un urologo o andrologo. A «Il Tempo della Salute», si è discusso di questi temi insieme a figure come Lele Adani, Donatella Barus, Marco Martinelli e Nicola Macchione.

Adani ha condiviso la sua esperienza, evidenziando come, dopo la carriera calcistica, abbia dovuto imparare a prendersi cura della propria salute. Ha sottolineato che gli uomini tendono a trascurarsi e a evitare visite mediche finché non affrontano problemi gravi. Macchione ha confermato che un ragazzo su quattro tra i 15 e i 25 anni soffre di varicocele e ha notato un aumento delle malattie sessualmente trasmissibili, non solo tra i giovani ma anche tra gli adulti di 40-50 anni.

Inoltre, Macchione ha evidenziato l’importanza di un’educazione adeguata riguardo alla salute maschile, poiché manca una cultura della prevenzione. Molti uomini non conoscono nemmeno le terminologie corrette per le loro parti anatomiche. È fondamentale che i padri accompagnino i propri figli a controlli regolari per costruire questa consapevolezza.

Per sensibilizzare i giovani, è necessario utilizzare i social media e integrare progetti di educazione affettiva e sessuale nelle scuole. La Fondazione Umberto Veronesi è attivamente coinvolta in questo impegno, cercando di promuovere una maggiore attenzione alla salute tra gli uomini, incoraggiandoli a riconoscere i segni di eventuali disturbi e a non rimandare le visite.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Pazza: intensa rappresentazione a Siena sul dramma familiare
Articolo successivo
Cordiali e Gravel: La Nuova Sfida di Cordioli in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.