Salute maschile in Italia: la prevenzione è fondamentale

Nel contesto della salute maschile, è essenziale sottoporsi a controlli regolari, poiché una diagnosi precoce può salvare vite. Tuttavia, un’indagine ha rivelato che quasi il 40% degli uomini non conosce la prostata e il 65% non ha mai consultato un urologo o andrologo. A «Il Tempo della Salute», si è discusso di questi temi insieme a figure come Lele Adani, Donatella Barus, Marco Martinelli e Nicola Macchione.

Adani ha condiviso la sua esperienza, evidenziando come, dopo la carriera calcistica, abbia dovuto imparare a prendersi cura della propria salute. Ha sottolineato che gli uomini tendono a trascurarsi e a evitare visite mediche finché non affrontano problemi gravi. Macchione ha confermato che un ragazzo su quattro tra i 15 e i 25 anni soffre di varicocele e ha notato un aumento delle malattie sessualmente trasmissibili, non solo tra i giovani ma anche tra gli adulti di 40-50 anni.

Inoltre, Macchione ha evidenziato l’importanza di un’educazione adeguata riguardo alla salute maschile, poiché manca una cultura della prevenzione. Molti uomini non conoscono nemmeno le terminologie corrette per le loro parti anatomiche. È fondamentale che i padri accompagnino i propri figli a controlli regolari per costruire questa consapevolezza.

Per sensibilizzare i giovani, è necessario utilizzare i social media e integrare progetti di educazione affettiva e sessuale nelle scuole. La Fondazione Umberto Veronesi è attivamente coinvolta in questo impegno, cercando di promuovere una maggiore attenzione alla salute tra gli uomini, incoraggiandoli a riconoscere i segni di eventuali disturbi e a non rimandare le visite.