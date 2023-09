Salute, Lai (Fondazione italiana per il cuore): “Mancata aderenza terapeutica grande problema causa morte”

“Il grande problema su cui ci stiamo attenzionando in questo momento è un tema centrale, che si chiama mancata aderenza terapeutica da parte dei pazienti”. Lo ha detto Sergio Lai, direttore Fondazione italiana per il cuore, spiegando perché si continua a morire così tanto di cause cardiovascolari, a margine dell’appuntamento alla Camera dei Deputati, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che ha visto riuniti Novartis, i principali esperti del cuore e rappresentanti istituzionali, per condividere strategie atte a migliorare la salute cardiovascolare della popolazione. L’iniziativa di Novartis, AISC e FIPC parte dal “cuore” del Parlamento e approda nelle piazze italiane.