Salute Italia: prevenzione cardiovascolare

La campagna “Il tuo cuore nelle tue mani” promossa da Daiichi Sankyo Italia, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari e con il patrocinio del Comune di Torino, si è fermata a Torino. Una survey europea realizzata da Daiichi Sankyo Europe ha evidenziato forti carenze informative sui sintomi delle malattie cardiovascolari e sugli stili di vita corretti da adottare.

In Italia, oltre il 20% dei pazienti dichiara di non sentirsi sufficientemente informato sui sintomi: solo il 17% ha richiesto assistenza medica immediatamente dopo la loro insorgenza, mentre il 24% ha dichiarato di non aver mai consultato medico per sintomi di natura cardiovascolare.

Le malattie del sistema circolatorio si confermano la prima causa di morte in Italia, con oltre 217.000 decessi, pari al 30,8% del totale.

Martedì 27 gennaio, a Torino, in Piazza Solferino, si potranno effettuare gratuitamente elettrocardiogramma, controllo della pressione arteriosa, profilo lipidico, controllo della glicemia e misurazione della circonferenza vita.

La campagna intende ridurre il ritardo nella richiesta di assistenza, migliorare la conoscenza dei sintomi e favorire l’adesione ai percorsi terapeutici e di follow-up.

Operatori sanitari e volontari saranno presenti per fornire consulenze e indicazioni su come rivolgersi ai servizi sanitari territoriali.

La campagna non si limita ai controlli ma intende anche sensibilizzare sull’importanza dell’aderenza terapeutica e della comunicazione medico-paziente.

Una buona comunicazione non si limita ad accompagnare il percorso di cura, ma ne costituisce il prerequisito, garantendo che il paziente segua le terapie e adotti stili di vita più sani con la giusta motivazione e costanza.

Le persone con diabete hanno un rischio significativamente più alto di sviluppare malattie cardiovascolari, come l’infarto e l’ictus.

La carenza di consapevolezza e informazione è evidenziata anche dai risultati della survey europea realizzata da Daiichi Sankyo Europe.

Per quanto riguarda la popolazione italiana, si rileva che oltre il 20% dei pazienti non si reputa particolarmente informato sui sintomi cardiovascolari.

Daiichi Sankyo e i partner invitano tutti i cittadini a partecipare alla giornata di screening in Piazza Solferino a Torino il 27 gennaio: un’opportunità per informarsi, controllare i principali parametri di rischio e ricevere consigli pratici su come prendersi cura del proprio cuore e di quello delle persone care.