Salute in Toscana

Il programma della Summer school prevede un percorso intensivo della durata di sette giorni, strutturati in moduli tematici che combinano lezioni frontali sui principali modelli teorici del comportamento pro-ambientale, laboratori con tecnologie digitali e strumenti di ricerca applicata, integrazione e promozione di public policies e valutazione economica degli interventi. La scuola è strutturata con attività di progettazione e project work orientate all’intervento in contesti reali, e un costante confronto con docenti esperti di psicologia, sociologia, economia e scienze politiche.

Il percorso integra psicologia ambientale, economia comportamentale, politiche pubbliche e tecnologie digitali, con l’obiettivo di tradurre la ricerca scientifica in soluzioni operative ad alto impatto sociale. La scuola estiva di alta formazione ha una struttura fortemente multidisciplinare e si rivolge dottorandi e dottorande, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori e ricercatrici, ma anche a studenti e studentesse di laurea magistrale, di area psicologica, informatica, comunicazione, economia e marketing, scienze ambientali ed ecologia, sociologia.

La partecipazione comprende l’accesso a tutte le attività previste e si conclude con il conferimento di un Open Badge digitale certificato, riconosciuto e valorizzabile sia in ambito accademico sia professionale. La quota di partecipazione è di 550€ e comprende il costo delle attività formative, vitto e alloggio presso il Village eco-resort “Le Esperidi”, nella splendida cornice della Costa degli Etruschi in Toscana.

I partecipanti parteciperanno a lezioni e workshop in un contesto molto particolare: una pineta centenaria che ospita una struttura turistica a pochi metri dalla spiaggia, una cornice stimolante che diventa anche un laboratorio a cielo aperto per la progettazione di interventi e ricerche scientifiche sul campo. Le date importanti sono: apertura invio candidature, conferma ammissione, prenotazione e versamento della quota di partecipazione, e la Summer school si terrà a Marina di Bibbona. Per maggiori informazioni, visitate il sito web www.psyfuture.it oppure è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a [email protected]