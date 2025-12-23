13.4 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Salute

Salute in Toscana, screening dermatologico gratuito

Da stranotizie
Salute in Toscana, screening dermatologico gratuito

La Banca Alta Toscana ha chiuso i primi nove mesi con un utile netto di 11,3 milioni di euro. La banca ha erogato circa 107 milioni di nuovo credito a favore dei suoi oltre undicimila soci e degli oltre cinquantamila clienti.

La banca ha promosso, in collaborazione con la Mutua Alta Toscana, una campagna di prevenzione sanitaria con uno screening dermatologico gratuito, denominata “Soci per la pelle”. Mille soci della banca o della mutua potranno usufruire di questa iniziativa, che prevede la mappatura dei nei e il controllo dell’intera superficie della pelle.

La banca ha inoltre espresso la sua attenzione al territorio con altre iniziative e progetti a sostegno di associazioni e in campo sociale, come la donazione di computer all’Itis Fedi Fermi, l’acquisto di letti a castello per la struttura degli scout a Maresca e i bonus per studenti meritevoli e per i neonati.

La banca ha inoltre stanziato 500mila euro per sostenere queste iniziative a favore del territorio. L’utile dei primi nove mesi ha dimostrato l’ottimo equilibrio finanziario della banca, con una raccolta complessiva da clientela cresciuta del 3,62% e una contenuta riduzione degli impieghi lordi a clientela.

Il tasso dei crediti deteriorati lordi è al 2,73%, ponendo l’istituto nel range dei migliori operatori di tutto il sistema bancario. La robustezza della banca è confermata dalla favorevole valutazione di Iccrea Banca e dai fondi propri che si portano a 149,8 milioni di euro. Gli indici di solidità patrimoniale sono rassicuranti, ampiamente superiori ai limiti posti dalla Vigilanza.

Articolo precedente
Alessandro Borghese: orgoglio per la cucina italiana
Articolo successivo
Galà dei Delfini d’Argento a Napoli
ARTICOLI CORRELATI
Salute

Natale e salute mentale in Italia

Salute

Salute in Italia

Salute

Salute in Calabria

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.