Salute in Toscana: progressi nella sanità territoriale

La Toscana ha fatto il punto sui progressi nel settore della sanità territoriale, evidenziando i risultati ottenuti grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e allo sviluppo dei servizi. Il presidente Eugenio Giani e l’assessore Simone Bezzini hanno reso noto che sono 70 le case di comunità attive e certificate, grazie alla conversione di case della salute, poliambulatori e distretti, e all’aggiunta di strutture finanziate con il Pnrr.

Per quanto riguarda le cure intermedie, la regione dispone di 800 posti letto attivi e 16 ospedali di comunità già conformi agli standard richiesti. Anche l’assistenza domiciliare ha mostrato risultati significativi, con l’11,92% degli over 65 seguiti a casa, superando il target nazionale fissato al 10% entro il 2026. Sperimentata a settembre, l’iniziativa dello psicologo di base ha già coinvolto oltre 750 utenti in 20 sedi.

La Toscana si distingue anche nel settore delle cure palliative, con dati forniti da Agenas, che indicano 30 sedi operative e oltre 11.000 persone assistite, oltre a 206 posti letto in hospice. Il target del Pnrr è stato raggiunto con tre anni di anticipo, e nel 2024 si registra un incremento del 10% dei pazienti rispetto all’anno precedente.

La Regione ha investito ulteriori 7,7 milioni di euro per migliorare i servizi e collaborare con il terzo settore. Inoltre, è stata una delle prime a introdurre il numero unico europeo 116117 per la continuità assistenziale, gestendo oltre 674.000 chiamate con tempi di risposta medi inferiori al minuto. Giani ha sottolineato l’importanza di costruire un sistema sanitario territoriale efficace, mentre Bezzini ha descritto il rafforzamento dell’assistenza territoriale come un investimento strategico. Critiche sono arrivate dalla capogruppo della Lega, Elena Meini, sulla tempistica dell’attenzione alla sanità territoriale.