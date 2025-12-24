Salute in Sicilia: Etica e Innovazione nella Professione Agronomo

Il 21 dicembre si è svolto a Realmonte, presso la Sala Conferenze “Madison”, il Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Agrigento dal titolo “Etica, prevenzione e innovazione: Le nuove sfide della professione del Dott. Agronomo e Dott. Forestale”. L’evento ha visto la partecipazione della categoria professionale e rappresentanti del territorio, confermando il ruolo centrale dell’Ordine come motore di aggiornamento e confronto.

I lavori sono stati inaugurati dal neoeletto Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Agrigento, Dott. Calogero Barbera, con la partecipazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale (CONAF) Dott. Mauro Uniformi. L’evento ha beneficiato del patrocinio dell’EPAP, del Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, del CUFAA e della Curia Arcivescovile di Agrigento.

Il tavolo dei relatori ha visto la partecipazione di figure di spicco delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine, tra cui il Dott. Salvatore Accardi, il Dott. Bartolomeo Scibetta, Don Lillo Maria Argento, il Dott. Agr. Giuseppe Castellana, l’Ing. Calogero Barbera e il Colonnello Vincenzo Castronovo. Al centro del dibattito vi è l’etica professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, analizzata alla luce della nuova programmazione europea.

L’attenzione si concentra sulla tutela del patrimonio forestale pubblico, sulla gestione sostenibile del territorio e sulla valorizzazione della biodiversità, nonché sulla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e sulla mitigazione dei rischi, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio. Il Presidente Dott. Calogero Barbera ha sottolineato che il tema scelto rappresenta un asse portante della loro identità professionale, e che il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale sono chiamati a fornire competenze tecniche altamente qualificate e a esercitare un ruolo di garanzia, responsabilità e visione strategica nella gestione del territorio e delle risorse naturali.