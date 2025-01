Salute, in Italia solo 6 pazienti su 10 accedono all’Unità Stroke

Ogni anno in Italia si registrano 120mila casi di ictus, ma solo il 50-70% dei pazienti accede alle Stroke Unit, complice una distribuzione inadeguata di queste strutture. Lo Stroke Action Plan for Europe (Sap-E) mira a garantire l’accesso al 90% dei malati a cure specializzate entro il 2030. Attualmente, l’Italia ha 208 Stroke Unit, di cui il 52% al Nord, mentre Sud e Centro ne ospitano solo il 22% e il 26%. Recentemente, a Sofia, si è discusso dell’accesso alle Stroke Unit durante un incontro del Sap-E.

L’Associazione italiana ictus (Isa-Aii) sta sviluppando lo Stroke Action Plan for Italy (Sap-I) per raggiungere l’obiettivo del 90% di accesso, chiarendo che il piano guiderà le azioni dei professionisti del settore. Tra gli obiettivi si prevede un’informazione efficace sui rischi legati all’ictus e sull’importanza del riconoscimento precoce dei sintomi, oltre a migliorare la catena del soccorso e delle riabilitazioni post-ictus.

È fondamentale che pazienti e familiari ricevano informazioni sulle possibilità di riabilitazione, con l’intento di indirizzare il 40% dei pazienti in strutture appropriate. Per attuare ciò, si richiede una forte collaborazione con le istituzioni, e un riconoscimento ufficiale del Sap-E da parte del Ministero della Salute. Il coordinamento tra le varie strutture è essenziale per misurare gli esiti e migliorare l’assistenza.

Il Sap-E ha già portato a significativi miglioramenti, come l’aumento delle Stroke Unit capaci di effettuare trombectomie meccaniche. Con oltre 1 milione di casi di ictus in Europa, l’adattamento del piano a livello nazionale è cruciale per garantire equità e standard di cura comparabili a quelli di altri Paesi europei.