Salute in Italia: progetto EDUSPORT per stili di vita attivi

Il Progetto EDUSPORT: Percorsi di Educazione Alimentare e Sportiva per Stili di Vita Attivi è stato avviato dal Comitato UISP Taranto APS con il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto è nato grazie alla collaborazione del Comune di Leporano, guidato dal sindaco Vincenzo Damiano, e dell’Istituto Comprensivo Statale Gemelli, diretto dalla dirigente scolastica Nicoletta Visconti. L’obiettivo principale è promuovere salute e prevenzione fin dall’età scolare.

Il progetto si inserisce in un quadro di forte attenzione sulla salute pubblica, in cui il 26,7% dei bambini e ragazzi tra 3 e 17 anni risulta in sovrappeso. La condizione richiede di agire sulla prevenzione, attraverso corretti stili di vita, come sottolineato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il Progetto EDUSPORT fa parte del piano d’intervento nazionale promosso da UISP, che coinvolge le città di Genova, Matera, Oristano, Perugia, Roma e Torino.

Il progetto combina attività sportive, promozione di stili di vita attivi ed educazione nutrizionale, integrate sia nell’orario scolastico sia attraverso eventi collaterali. Sono previste discipline come il Baseball5 e il Flag Football, curate da tecnici specializzati. Il contributo della nutrizionista Francesca Fidenza è centrale, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza alimentare di studenti e famiglie. Il progetto prevede inoltre iniziative aperte alla comunità, coinvolgendo attivamente genitori e nonni, per diffondere buone pratiche di prevenzione e sensibilizzare l’intera popolazione di Leporano sull’importanza di adottare stili di vita sani.