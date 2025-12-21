Salute in Italia: prevenzione e ricerca

La salute è un percorso che integra prevenzione e ricerca scientifica. L’Università di Modena e Reggio Emilia ha ottenuto quasi tre milioni di euro per finanziare due progetti di ricerca di eccellenza. Il primo progetto, coordinato dal professor Fabio Biscarini, riceverà quasi 1,9 milioni di euro per sviluppare sensori elettronici organici che studiano la correlazione tra Alzheimer e angiopatie infiammatorie del cervello. Il secondo progetto, guidato dal ricercatore Luca Pinzi, ha ottenuto circa 1,1 milioni di euro per sviluppare inibitori duali contro il carcinoma polmonare non a piccole cellule.

Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha sottolineato l’importanza della prevenzione per evitare il conclamarsi di determinati sintomi. Aderire a corretti stili di vita alimentari permette di abbattere la mortalità del 9%. In particolare, per alcune patologie tumorali, l’abbattimento è del 6%, mentre per patologie come l’Alzheimer o il Parkinson, è del 13%.

Le ricerche basate su modelli di inferenza causale indicano che la riduzione dell’isolamento sociale esercita un effetto protettivo sulle funzioni cognitive. La prevenzione resta un obiettivo centrale delle politiche di sanità pubblica, in particolare per l’Alzheimer, che colpisce circa 6,9 milioni di persone negli Stati Uniti e circa una persona su undici sopra i 65 anni nel Regno Unito.

Il progetto Ai-Mind, finanziato dalla Commissione Europea, coinvolge 15 partner provenienti da 8 Paesi europei e oltre 100 ricercatori. Il progetto ha come obiettivo la diagnosi precoce e l’identificazione dei soggetti ad alto rischio di sviluppare demenza. I risultati dello studio hanno mostrato che circa il 10% dei soggetti con disturbo cognitivo lieve arruolati nello studio è progredito verso una forma di demenza nell’arco di 24 mesi.

I dati raccolti nell’ambito del progetto saranno sottoposti ad analisi mediante algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per identificare caratteristiche in grado di individuare con precisione i soggetti ad alto rischio di sviluppare demenza. Le differenze geografiche osservate nello studio, in particolare tra le popolazioni del Nord Europa e quelle dell’area mediterranea, suggeriscono che entrino in gioco variabili legate al livello educativo, alle strategie diagnostiche e ai percorsi di pratica clinica propri dei diversi sistemi sanitari.