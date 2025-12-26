Salute in Italia: cinema e psicologia

RietiLife TV arricchisce il suo palinsesto con una nuova stagione di “Consapevolmente”, il format condotto da Raffaele Focaroli che propone un viaggio tra psicologia, esperienze di vita e riflessioni sul presente. La trasmissione è in onda sul canale 210 e disponibile anche on demand, ed è firmata dalla regia di Luciano Mancini.

L’ospite della nuova stagione sarà la codirettrice della scuola di danza Cygniarades Marelli Vesseri, che porterà il suo contributo e la sua esperienza all’interno del dialogo guidato da Focaroli. Il programma si conferma spazio di confronto e approfondimento, capace di unire competenze professionali e spunti utili alla crescita personale. La nuova stagione di “Consapevolmente” rappresenta una conferma gradita per RietiLife Tv.