Salute in Italia: analisi dei Lea e divari regionali

I Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) evidenziano la situazione della Sanità in Italia, che appare divisa: solo 13 Regioni sono risultate promosse, lo stesso numero del 2022. Questi dati emergono dalla Relazione 2023 del Ministero della Salute, relativa al monitoraggio delle cure fondamentali, che ogni Regione deve garantire gratuitamente o con ticket.

La Fondazione Gimbe ha analizzato la relazione ministeriale, considerata una sorta di pagella della Sanità italiana, per identificare le Regioni che rispettano gli standard e quelle che non lo fanno. Dal 2020 si utilizza un nuovo strumento, il Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg), che prevede 88 indicatori suddivisi in tre aree: prevenzione collettiva e Sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Tuttavia, la valutazione ufficiale si basa solo su 26 indicatori, e per essere promossa una Regione deve ottenere almeno 60 punti in ciascuna area.

Nel 2023, le Regioni adempienti sono: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Campania e Sardegna si attestano tra le promosse, mentre Basilicata e Liguria retrocedono. Calabria, Molise e Provincia di Bolzano risultano inadempienti in una sola area, mentre Abruzzo, Sicilia e Valle d’Aosta non raggiungono la soglia in due aree.

La classifica indipendente della Fondazione Gimbe rivela un divario geografico accentuato, con sei Regioni del Nord nelle prime dieci posizioni e tutte le ultime sette di quelle meridionali. Otto Regioni hanno visto un peggioramento rispetto all’anno precedente, in particolare Basilicata, Lombardia, Sicilia e Lazio. Al contrario, Calabria e Sardegna mostrano segni di miglioramento, pur rimanendo ancora indietro rispetto alla media nazionale.

Il monitoraggio ministeriale ha sollevato preoccupazioni riguardo alla qualità delle valutazioni, suggerendo un ampliamento degli indicatori, una revisione dei criteri di valutazione e una riforma dei piani di rientro.