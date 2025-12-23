Salute in Italia

L’Italia sta invecchiando e questo fenomeno si accompagna a una crescente solitudine degli anziani. Il 40% degli ultra 65enni vive da solo e circa 1,3 milioni di persone over 75 anni non ricevono un aiuto adeguato per le loro esigenze quotidiane. Le malattie croniche sono in aumento e la qualità della vita delle persone ne risente. La quota di persone che esprime un basso livello di soddisfazione per la propria vita è quasi doppia in caso di malattie croniche.

L’ipertensione è la malattia cronica più diffusa, con circa 11 milioni di persone che ne soffrono, pari al 18,9% della popolazione. Le malattie croniche femminili come artrosi, artrite e osteoporosi colpiscono oltre una donna su 5. Gli stili di vita poco salutari e la scarsa prevenzione sono tra le cause principali di queste patologie.

La spesa sanitaria pubblica in Italia è tra le più basse dei Paesi OCSE e non è sufficiente a coprire i crescenti bisogni della popolazione. La spesa sanitaria privata è in aumento e il rapporto tra spesa sanitaria privata e pubblica è di 0,33. Il disavanzo sanitario nazionale è aumentato e si è attestato a 1,85 miliardi di euro nel 2023.

Il sistema sanitario italiano è caratterizzato da disuguaglianze regionali e territoriali nell’accesso ai servizi. La spesa per la salute mentale è insufficiente e si attesta al 3,5% della spesa complessiva. I disturbi psichici sono in aumento, soprattutto tra i giovani, e il sistema di salute mentale è sotto pressione. necessario ridurre le disomogeneità territoriali e intervenire nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni per affrontare il debito di cura e potenziare l’accessibilità e la tempestività dell’assistenza.