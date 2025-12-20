Il testo fornito non contiene informazioni relative alla salute, ma sembra essere un insieme di dati di mercato e informazioni sul copyright di diverse società. Non è possibile riscrivere il testo in modo da renderlo pertinente alla categoria “Salute” senza aggiungere o modificare il contenuto originale. Tuttavia, posso fornire una versione riscritta del testo che mantenga le informazioni originali:

I dati di mercato selezionati sono forniti da ICE Data Services. I dati di riferimento selezionati sono forniti da FactSet. Il copyright è di FactSet Research Systems Inc. Il database CUSIP è fornito da FactSet Research Systems Inc. e tutti i diritti sono riservati. I documenti depositati presso la SEC e altri documenti sono forniti da Quartr. Il copyright di TradingView, Inc. è del 2025. L’American Bankers Association detiene il copyright del 2025.