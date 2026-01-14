Salute in Europa

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha aperto l’evento “La salute al primo posto: un futuro che costruiamo insieme” sottolineando l’importanza di istituzioni parlamentari che ascoltino le istanze territoriali e utilizzino le risorse per migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’evento ha esaminato i futuri scenari della sanità in Europa, con strategie per un invecchiamento sano, l’uso di dati e tecnologie sanitarie e il ruolo legislativo dei parlamenti in materia di salute pubblica.

Il direttore OMS Europa, Hans Henri Kluge, ha presentato dati che mostrano una popolazione europea che invecchia, con l’Italia che affronta una forte denatalità e un aumento dei grandi anziani e delle loro cronicità. Kluge ha sottolineato la necessità di risposte condivise alle sfide complesse e interconnesse, come la crisi climatica e la circolazione di nuove epidemie e pandemie.

Il senatore Francesco Zaffini ha confermato che il governo italiano ascolta i suggerimenti dell’OMS e punta sulla prevenzione, con un piano di azione nazionale per la salute mentale che prevede uno stanziamento di 80 milioni nel 2026. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha riflettuto sull’esigenza di considerare sempre la salute un investimento, anche quando i risultati non sono immediati.

La vice ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, ha sottolineato l’importanza di attivare politiche di prevenzione e di potenziamento delle risorse umane all’interno dei servizi sanitari. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha indicato come priorità intervenire sulla medicina d’urgenza e sul rapporto con i medici di medicina generale.

I medici e i professionisti sanitari hanno chiesto un investimento concreto su chi la sanità la fa, con il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, che ha sollecitato la Commissione europea a investire di più in sanità. Il segretario generale della Fimmg, Silvestro Scotti, ha sottolineato il ruolo centrale del medico di famiglia nel nuovo sistema misto di sanità pubblica, mentre il presidente della Simg, Alessandro Rossi, ha definito la prevenzione un atto personalizzato che richiede un rapporto di fiducia con l’individuo. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Rocco Bellantone, ha sottolineato la necessità di intervenire precocemente sulle malattie croniche e di migliorare l’assistenza territoriale.