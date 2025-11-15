Salute in Europa: polacchi tra conoscenza e incoerenza

Gli europei si trovano attualmente a fronteggiare un’epidemia di malattie legate allo stile di vita, stress cronico e crisi della salute mentale. L’ultimo STADA Health Report analizza come gli abitanti del continente si occupano della propria salute. Nonostante il 96% degli europei riconosca l’importanza di uno stile di vita sano, solo la metà riesce a metterlo in pratica.

In Polonia, la discrepanza è particolarmente evidente: oltre il 51% dei polacchi ammette di non riuscire a mantenere abitudini salutari, nonostante una consapevolezza chiara del proprio peso. Le motivazioni principali sono la mancanza di tempo, la motivazione e i costi.

La crisi della salute mentale si fa sentire in tutta Europa, con due terzi degli abitanti che segnalano esperienze di burnout. In Polonia, un intervistato su quattro indica l’ansia economica come causa principale di scarso benessere. Nonostante ciò, solo il 17% degli europei cerca aiuto professionale, spesso a causa della difficoltà di accesso ai servizi e della percezione che la salute mentale sia trascurata rispetto a quella fisica.

Relativamente alla prevenzione, gli europei riconoscono la sua importanza, ma solo il 20% si sottopone regolarmente a esami preventivi, e il 34% li evita completamente. In Polonia, il 36% non effettua alcun test di screening, evidenziando una mancanza di strumenti e condizioni per integrare la prevenzione nella vita quotidiana.

Tre quarti degli europei usano integratori alimentari, specialmente in Polonia, ma il consumo di alcolici e sigarette è diffuso. Gli europei mostrano fiducia nei medici, ma non necessariamente nei sistemi sanitari. L’intelligenza artificiale suscita interesse, ma molti nutrono dubbi sulla qualità dei consigli dati. Nonostante la consapevolezza crescente, manca ancora il supporto necessario per un reale miglioramento della salute.