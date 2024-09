Salute in crisi per Loredana Bertè: cancellato il concerto a Capri

I problemi di salute di Loredana Bertè continuano a preoccupare, portandola ad annullare nuovamente un concerto. L’ultima cancellazione riguarda lo spettacolo previsto a Capri il 7 settembre, dovuto a un aggravamento delle sue condizioni. La cantante, con un messaggio sui social, ha informato i fan della situazione attuale, specificando che sta affrontando una “gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa in nota ernia iatale con migrazione intratoracica su fondo gastrico”. Questi problemi di salute persistono da mesi e, nonostante i primi trattamenti ricevuti, Loredana non si è ancora completamente ripresa.

Recentemente, la cantante è stata dimessa dall’ospedale dopo un malore accusato a Roma, ma ha bisogno di ulteriori accertamenti e il consiglio dei medici è di seguire una terapia farmacologica accompagnata da un periodo di riposo di una settimana. Questo insieme di difficoltà ha reso il suo tour estivo, il Ribelle Summer Tour, particolarmente complicato. Loredana era già stata costretta ad annullare alcune date precedentemente e durante l’ultima esibizione a Mantova il 31 agosto, ha dovuto esibirsi seduta a causa di forti dolori addominali.

Le condizioni di salute della Bertè sono una preoccupazione sia per i fan che per la stessa artista, che spera di recuperare in tempo per l’ultima data del tour, prevista a Terni il 21 settembre. Loredana ha condiviso via social la sua lotta contro questi problemi di salute, mentre l’affetto e il supporto dei follower crescono in attesa di vederla di nuovo sul palco.

Nonostante i suoi problemi fisici, la cantante continua a rimanere in contatto con i fan, aggiornandoli costantemente sulla sua situazione. Questo dialogo ha contribuito a mantenere alto l’entusiasmo dei suoi sostenitori, che sperano di poterla riabbracciare dal vivo al più presto. Nel frattempo, rimane centrata sul suo percorso di recupero, con la speranza che un’opportuna cura le permetta di tornare finalmente a esibirsi senza limitazioni.