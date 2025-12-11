Salute in Cisgiordania

Medici del Mondo ha presentato un rapporto che documenta l’impatto devastante dell’occupazione militare israeliana sulla salute mentale dei rifugiati palestinesi in Cisgiordania. Il rapporto si basa su osservazioni cliniche, dati e testimonianze raccolte dai team di salute mentale di Medici del Mondo e conclude che le pratiche israeliane rientrano nella definizione di tortura psicologica secondo le Nazioni Unite.

Le operazioni militari nei campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams hanno provocato la più grande ondata di sfollamenti forzati in Cisgiordania, con oltre 44.000 persone espulse dalle proprie abitazioni. Le conseguenze psicologiche sono drammatiche: il 98% delle persone assistite da Medici del Mondo presenta sintomi gravi di sofferenza, il 96% riferisce una profonda alterazione della vita quotidiana e oltre la metà soffre di disturbi del sonno.

La popolazione vive in uno stato costante di ipervigilanza, segnato da attacchi ripetuti e dall’attesa del prossimo, senza possibilità di recupero. L’occupazione distrugge sistematicamente le condizioni necessarie per la guarigione psicologica, come case devastate, scuole attaccate o militarizzate, restrizioni alla libertà di movimento e disgregazione del tessuto sociale. I bambini sono particolarmente vulnerabili, mostrando regressioni nello sviluppo, ansia estrema e la percezione che non esista un luogo sicuro.

Il rapporto sottolinea la presenza di un trauma transgenerazionale, che si trasmette di generazione in generazione, alimentato dal timore esistenziale della scomparsa fisica e culturale del popolo palestinese. Medici del Mondo appella alla comunità internazionale affinché agisca per garantire protezione, giustizia e rispetto dei diritti fondamentali del popolo palestinese.