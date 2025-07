Salute in carcere: una questione di emergenza sociale invisibile

L’importanza della salute nelle carceri è un argomento poco affrontato, ma di fondamentale rilevanza per la società. La carcerazione non rappresenta solo una privazione della libertà, ma anche un isolamento dal sistema sanitario che coinvolge tutti, poiché la maggior parte dei detenuti rientra nella comunità.

All’ingresso in carcere, i detenuti sono sottoposti a schermature sanitarie, inclusi controlli per malattie infettive come l’epatite. Tuttavia, esiste una mancanza di dati epidemiologici strutturati che ostacola l’efficacia della programmazione sanitaria. La salute dei detenuti è di competenza del Ministero della Salute, ma dopo la riforma del 2008 si è assistito a una diminuzione nella raccolta di informazioni e nella creazione di osservatori regionali.

Il tema della salute mentale è particolarmente critico. Il sovraffollamento e il numero elevato di suicidi in carcere, al momento attestati a 33 nel 2023, evidenziano una crisi che richiede attenzione urgente. Inoltre, l’uso eccessivo di psicofarmaci, spesso senza diagnosi corretta, contribuisce a questo scenario inquietante.

I minori che vivono nelle carceri con i genitori rappresentano un ulteriore aspetto trascurato. Attualmente, ci sono 11 bambini reclusi in strutture penitenziarie italiane, creando un ambiente inadatto alla loro crescita e influenzando negativamente il loro sviluppo psicologico. La separazione dalla figura genitoriale può avere conseguenze a lungo termine sulla loro salute.

In definitiva, la riabilitazione dei detenuti, piuttosto che la semplice punizione, è un obiettivo da perseguire. Investire in programmi formativi e opportunità lavorative potrebbe non solo ridurre la recidiva, ma anche migliorare la salute della comunità nel suo complesso.