Salute in Calabria

L’Ordine degli Psicologi della Calabria ha espresso apprezzamento per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, che ha stabilizzato 27 unità di personale, tra cui 8 Dirigenti Psicologhe e Psicologi, già impegnati nei progetti regionali DSA e Post REMS. La decisione rappresenta un atto concreto per il rafforzamento dei servizi di salute mentale e del consolidamento delle professionalità all’interno dell’Azienda Sanitaria.

L’Ordine degli Psicologi della Calabria ritiene doveroso sottolineare la sensibilità dell’Azienda Sanitaria nel recepire le istanze provenienti dal territorio in materia di salute e benessere. L’obiettivo condiviso è l’incremento degli operatori della salute mentale, al fine di garantire continuità assistenziale, stabilità dei servizi e risposte adeguate ai bisogni della cittadinanza.

La Direzione Aziendale di Catanzaro ha fornito un chiaro segnale di rinnovamento, in coerenza con quanto già attuato dall’ASP di Crotone, procedendo alle stabilizzazioni dei Dirigenti Psicologi aventi titolo. L’Ordine degli Psicologi della Calabria riconosce l’impegno della Regione nel potenziamento degli organici e nel consolidamento dei servizi sociosanitari.

Alla luce delle disposizioni contenute nell’ultimo Decreto Milleproroghe, l’Ordine degli Psicologi della Calabria auspica che anche le restanti Aziende Sanitarie Provinciali calabresi intraprendano analoghi percorsi, al fine di garantire maggiore uniformità dei servizi sull’intero territorio regionale e di superare criticità strutturali. L’Ordine degli Psicologi della Calabria ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali e territoriali per migliorare le politiche pubbliche in materia di salute e benessere.