Salute in Albania: benessere psicofisico

Il Sindaco Antonio Pomillo parteciperà a un evento promosso dal Lions Club Arberia, che si terrà presso la Casa di Riposo e Casa Famiglia Xenia. L’evento si concentrerà sulla salute mentale e sul benessere psicofisico, offrendo un’opportunità di confronto e sostegno per le famiglie che vivono con il disagio della malattia.

Il tema dell’evento sarà “Caffè memoria”, uno spazio informale di incontro e sostegno rivolto ai soggetti con deterioramento cognitivo, ai loro familiari e caregiver. Gli interventi saranno tenuti da esperti e specialisti, tra cui Natalia Caravona, neurologo, Francesca Bonadio, assistente sociale, Carmine Sprovienri, medico di medicina generale, e Anna Franca Bruno, assistente sociale di Casa Xenia.

L’evento inizierà con gli indirizzi di saluto del Sindaco e della Presidente del Lions Club Arberia Franca Canadè, seguiti dall’introduzione ai lavori della responsabile del servizio psico-educativo Casa Xenia Vhiara Liguori. Le conclusioni saranno affidate alle responsabili di Casa Xenia Giulia D’Ippolito e Carmelina Acciardi. L’evento offre un’opportunità preziosa per le famiglie di discutere questioni relative alla salute mentale e al benessere psicofisico.