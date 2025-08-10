34 C
Salute in Afghanistan: il dramma di chi non può curarsi

L’accesso alle cure sanitarie in Afghanistan rappresenta oggi una sfida critica, evidenziata da una recente puntata del programma Health di Sky TG24. A quattro anni dalla presa di Kabul da parte dei Talebani, il report di EMERGENCY, in collaborazione con il centro universitario CRIMEDIM, mette in luce la drammatica situazione della salute nel Paese, analizzando i servizi di emergenza in undici province.

Secondo i dati, il 60% della popolazione afgana non ha le risorse per ricevere cure mediche, e un quarto degli intervistati rinuncia a interventi chirurgici a causa di costi eccessivi. La situazione è particolarmente grave per le donne: il 40% di esse ha espresso timore nell’accesso ai servizi sanitari, affrontando barriere culturali e la scarsità di personale femminile.

Il report si fonda su oltre 1.500 questionari e interviste a medici e pazienti. Risultano allarmanti le statistiche riguardanti il trasporto: solo il 2% degli intervistati ha potuto usufruire di un’ambulanza pubblica, costringendo molti a percorrere lunghe distanze a piedi. Le strutture sanitarie, spesso sovraffollate, non dispongono di servizi adeguati come triage o unità di terapia intensiva, e mancano di interventi chirurgici essenziali.

In trasmissione, Francesca Bocchini di EMERGENCY e Paolo Rodi di CRIMEDIM hanno condiviso storie di pazienti, medici e donne in gravidanza prive di assistenza, sottolineando l’impatto devastante delle mine e degli incidenti stradali sui bambini. Il report conclude presentando dieci raccomandazioni per migliorare la situazione, tra cui la necessità di rendere gratuite le cure urgenti e di investire nella formazione del personale sanitario.

