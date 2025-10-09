23.2 C
Salute: il recupero del ministro Crosetto

Salute e economia: il recupero del ministro Crosetto in Italia

Questa mattina, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha subito un intervento all’Ospedale Fatebenefratelli, dove sono stati rimossi tre polipi al colon. L’operazione è stata effettuata con successo e il Ministro si trova attualmente in buone condizioni, in attesa dell’esito degli esami istologici.

Il Ministero della Difesa ha comunicato che l’intervento era programmato da tempo ed era stato posticipato, ma non si è trattato di una situazione d’urgenza. L’intervento è iniziato alle 7 del mattino e ha incluso prelievi da analizzare. Crosetto aveva già effettuato controlli cardiologici alcuni giorni fa presso un altra struttura sanitaria di Roma.

Il Ministro ha espresso gratitudine per i numerosi messaggi di solidarietà ricevuti e ha confermato che è già tornato al lavoro come di consueto. È stato assistito dal professor Guido Costamagna e dal dottor Milutin Bulajic all’Ospedale Fatebenefratelli, e dal dottor Paolo Giuliani e dal professor Nicola Galea presso il poliambulatorio Montezemolo.

Diverse figure della politica, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, hanno inviato messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione al Ministro, sottolineando il suo impegno e il senso del dovere.

