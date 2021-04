Cosa sono i big data applicati alla sanità? Ascoltando le risposte delle persone intervistate si capisce che c’è molta confusione sul tema e forse un po’ di sospetto. Ogni giorno siamo abituati a condividere sui social network e sui siti di ecommerce milioni di dati. Che vengono archiviati, elaborati e usati per profilare le nostre abitudini e le nostre preferenze. Eppure, quando si tratta di condividerli per migliorare la nostra salute, vengono milioni di dubbi. Perché?

A questo tema è dedicata la prima puntata del talk Roche Now, un viaggio alla scoperta di cosa si nasconde dietro al misterioso mondo dei big data applicati all’ambito sanitario visto con gli occhi dei dei pazienti. E che oggi ospita Antonio Gaudioso, Presidente di Cittadinanzattiva, associazione da sempre al fianco di cittadini e pazienti.

I big data visti con gli occhi del paziente





“Pochi utilizzano il digitale per raccogliere e monitorare i propri dati sanitari”, spiega Ennio Tasciotti, scienziato esperto di biotecnologie mediche, nella veste di conduttore del talk e intervistatore: “Basti pensare che solo il 21% dei cittadini ha sentito parlare del fascicolo sanitario elettronico. Si stima che Il corretto utilizzo dei dati potrebbe prevenire ogni anno nel mondo 750 mila errori medici, evitare milioni di giorni di ricovero, 260 mila incidenti e 95 mila morti. Quando si parla di tecnologie digitali per la salute, lo strumento più comune resta lo smartwatch, utilizzato da un cittadino su 3: un vero e proprio boom rispetto all’8% del 2018, ma ancora insufficiente, considerando quante altre tecnologie esistono”. Tecnologie che possono sembrare futuriste, ma che già sono in commercio.