Salute: Gnocchi (Novartis) e la Ricerca sui Fattori Predittivi del Rischio Cardiovascolare

Novartis è attiva nell’area cardiovascolare da oltre 40 anni, dedicandosi a soluzioni terapeutiche per lo scompenso cardiaco e l’ipercolesterolemia. L’azienda punta a migliorare la comprensione della scienza per individuare fattori prognostici e predittivi da affrontare attraverso nuove terapie. L’obiettivo è ridurre il rischio di eventi cardiovascolari. Chiara Gnocchi, responsabile delle comunicazioni e dell’advocacy di Novartis Italia, ha sottolineato questi punti durante un media tutorial sulla Lipoproteina (a), tenutosi a Milano. L’impegno di Novartis si traduce in ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la vita dei pazienti con patologie cardiovascolari.