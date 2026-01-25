Salute giovanile in Italia

Si è svolto un incontro formativo al palasport Cingolani – Arena Bcc di Recanati, cui hanno partecipato oltre 700 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori locali. L’iniziativa, promossa dalla Bcc di Recanati e Colmurano, da Infinito Vita e dal gruppo Giovani Soci Infinito Lab, e patrocinata dal Comune di Recanati, ha offerto un momento di confronto e riflessione sulle dipendenze tradizionali e digitali, l’uso consapevole dei social network, le fragilità psicologiche e i disturbi alimentari che influenzano le scelte di vita dei giovani.

Dopo i saluti dell’assessore Emanuela Pergolesi, del presidente della Bcc Gerardo Pizzirusso e del presidente di Infinito Vita Gabriele Brandoni, si sono susseguiti interventi scientifici di alto livello. La sociologa Silvia Agnani ha presentato dati e ricerche sulle dipendenze, mentre il dottor Gianni Giuli ha spiegato i meccanismi cerebrali alla base della dipendenza da stupefacenti. Il dottor Stefano Nassini ha posto l’attenzione sull’emergenza della salute mentale giovanile, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’ascolto. Il professor Saverio Cinti ha illustrato il ruolo del tessuto adiposo nell’obesità e nel diabete, evidenziando come stili di vita sani possano fare la differenza.

Il confronto, moderato da Luca Eboli, ha coinvolto gli studenti, che hanno posto domande mostrando partecipazione e consapevolezza. A chiudere la mattinata il direttore generale della Bcc, Davide Celani, ha sottolineato l’importanza di iniziative per i giovani.