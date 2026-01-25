8.1 C
Roma
domenica – 25 Gennaio 2026
Salute

Salute giovanile in Italia

Da stranotizie
Salute giovanile in Italia

Si è svolto un incontro formativo al palasport Cingolani – Arena Bcc di Recanati, cui hanno partecipato oltre 700 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori locali. L’iniziativa, promossa dalla Bcc di Recanati e Colmurano, da Infinito Vita e dal gruppo Giovani Soci Infinito Lab, e patrocinata dal Comune di Recanati, ha offerto un momento di confronto e riflessione sulle dipendenze tradizionali e digitali, l’uso consapevole dei social network, le fragilità psicologiche e i disturbi alimentari che influenzano le scelte di vita dei giovani.

Dopo i saluti dell’assessore Emanuela Pergolesi, del presidente della Bcc Gerardo Pizzirusso e del presidente di Infinito Vita Gabriele Brandoni, si sono susseguiti interventi scientifici di alto livello. La sociologa Silvia Agnani ha presentato dati e ricerche sulle dipendenze, mentre il dottor Gianni Giuli ha spiegato i meccanismi cerebrali alla base della dipendenza da stupefacenti. Il dottor Stefano Nassini ha posto l’attenzione sull’emergenza della salute mentale giovanile, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’ascolto. Il professor Saverio Cinti ha illustrato il ruolo del tessuto adiposo nell’obesità e nel diabete, evidenziando come stili di vita sani possano fare la differenza.

Il confronto, moderato da Luca Eboli, ha coinvolto gli studenti, che hanno posto domande mostrando partecipazione e consapevolezza. A chiudere la mattinata il direttore generale della Bcc, Davide Celani, ha sottolineato l’importanza di iniziative per i giovani.

Articolo precedente
Foto di classe, film italiano di Ester Montalto
Articolo successivo
Nuoto Grosseto vince Meeting Nazionale Giovanile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.