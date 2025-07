Salute e Spiritualità: il Convegno di Naturopatia a Genova

Il legame tra salute e spiritualità sarà al centro del terzo Convegno di Naturopatia organizzato da Scuola Emergere, che si terrà il 13 settembre a Genova. Questo evento vedrà la partecipazione del dottor Massimo Citro e si propone di esplorare la connessione tra il benessere fisico e il risveglio della coscienza.

Gli organizzatori sottolineano che il momento attuale è caratterizzato da un processo di trasformazione profonda, necessario per ristabilire un equilibrio non solo personale, ma anche a livello globale. Si evidenzia come il benessere cellulare dipenda dall’allineamento con la propria vocazione spirituale. L’assenza di questa armonia può risultare in conflitti interni e manifestazioni di stress, come l’aumento dei livelli di cortisolo, che indeboliscono il sistema immunitario e inibiscono la rigenerazione cellulare.

Al contrario, vivere in accordo con la propria dimensione spirituale favorisce la produzione di ormoni benefici, come la dopamina e l’ossitocina, contribuendo a creare legami affettivi e migliorare la salute generale. Il convegno intende aumentare la consapevolezza di queste dinamiche attraverso interventi di esperti nel settore, con l’obiettivo di stimolare un cambiamento positivo a livello individuale e collettivo.

Scuola Emergere si impegna a promuovere una formazione che favorisca la comprensione di questi processi, invitando relatori di valore per supportare la crescita di consapevolezza tra i partecipanti. Interessati possono trovare il programma completo e le modalità di iscrizione sul sito dell’evento.