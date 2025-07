Salute e sicurezza sul lavoro: la risposta del Governo Meloni

Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è al centro dell’agenda politica attuale. In una recente comunicazione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di queste questioni nel contesto delle azioni del suo governo.

Durante la presentazione della Relazione annuale dell’Inail, Meloni ha evidenziato che fin dall’inizio del suo mandato sono stati adottati numerosi provvedimenti in questo ambito. Il governo mira a realizzare un piano straordinario volto a migliorare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, enfatizzando la necessità di collaborare attivamente con i sindacati e gli esperti del settore.

Questo approccio, secondo la premier, è fondamentale per assicurare che le misure adottate siano più efficaci. La presidente ha espresso la volontà di intensificare le azioni già intraprese, cercando un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate per affrontare in modo incisivo le problematiche legate alla sicurezza lavorativa.