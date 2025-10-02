Salute e Prevenzione a Castelmassa: Eventi di Ottobre

La salute è un diritto fondamentale che deve essere coltivato ogni giorno attraverso la prevenzione e la cura di sé. A Castelmassa, nel mese di ottobre, si svolgeranno eventi dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere psicofisico.

Il primo appuntamento è “Donne in Corsa: Life is Pink”, che si terrà il 5 ottobre, focalizzato sulla prevenzione del tumore al seno. L’evento, che prevede una camminata, coinvolgerà associazioni di volontariato per garantire sicurezza e assistenza. Questa manifestazione non solo promuoverà l’attività fisica, ma offrirà anche un momento di riflessione e sostegno a chi affronta la malattia.

Un’altra iniziativa importante è la Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, che comprenderà una serata informativa condotta dalla dott.ssa Angelica Berveglieri. Questa iniziativa si propone di sensibilizzare riguardo l’importanza della salute mentale, spesso trascurata, aiutando a riconoscere e gestire stress, ansia e sovraccarico emotivo. L’incontro si svolgerà alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare.

Infine, il 14 ottobre, si terrà un incontro sulla menopausa, dalle 19.00 alle 20.30, per supportare le persone in questo periodo di cambiamento. Grazie al Poliambulatorio Sant’Anna e a professionisti del settore, si esplorerà come affrontare questa fase con consapevolezza e informazioni adeguate.

Questi eventi rappresentano un’opportunità preziosa per migliorare il proprio benessere e ritrovare la salute attraverso la conoscenza e la comunità.