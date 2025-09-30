Salute e Lavoro in Italia: Il Diritto alla Cura Negato

A Brescia, una lavoratrice guarita da un tumore ha dovuto rinunciare ai controlli post-operatori a causa della mancanza di permessi lavorativi adeguati. Questo episodio non è isolato: migliaia di persone in Italia sono costrette a scegliere tra salute e lavoro, una situazione che non dovrebbe esistere e che è alimentata dall’indifferenza dello Stato.

Meritocrazia Italia ha recentemente esaminato la legge n. 106/2025, che ha introdotto alcune misure per i lavoratori con gravi patologie. Tuttavia, tali interventi non risolvono le problematiche strutturali del sistema e si limitano a un approccio parziale. La legge prevede un congedo non retribuito fino a 24 mesi per chi ha un’invalidità del 74% o superiore, 10 ore annue di permessi aggiuntivi per visite mediche, e priorità nel part-time terapeutico e nel lavoro agile. Tuttavia, il congedo non viene riconosciuto ai fini pensionistici, e le ore extra di permesso sono insufficienti.

Le malattie oncologiche richiedono follow-up e controlli frequenti, e non è giusto che questi oneri siano a carico dei pazienti lavoratori, costretti a conciliare cure e lavoro senza adeguato supporto. Meritocrazia Italia ha proposto nuove misure di sostegno, tra cui:

– Permessi retribuiti di almeno cinque giorni al mese per terapie e controlli.

– Congedo retribuito fino a 24 mesi con copertura previdenziale.

– Accesso automatico al lavoro agile e al part-time terapeutico.

– Divieto di licenziamento per malattia grave, con controlli ispettivi rinforzati.

– Creazione di un Fondo nazionale di sostegno per i lavoratori fragili.

– Sportelli di assistenza medico-legale e psicologica nei luoghi di lavoro.

– Obbligo di “oblio oncologico” per i lavoratori in remissione.

È fondamentale che la salute non sia un privilegio, ma un diritto per tutti. Le persone che hanno sconfitto un tumore meritano sostegno e un futuro sereno.