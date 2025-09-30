24.6 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Salute

Salute e Lavoro in Italia: Il Diritto alla Cura Negato

Da StraNotizie
Salute e Lavoro in Italia: Il Diritto alla Cura Negato

A Brescia, una lavoratrice guarita da un tumore ha dovuto rinunciare ai controlli post-operatori a causa della mancanza di permessi lavorativi adeguati. Questo episodio non è isolato: migliaia di persone in Italia sono costrette a scegliere tra salute e lavoro, una situazione che non dovrebbe esistere e che è alimentata dall’indifferenza dello Stato.

Meritocrazia Italia ha recentemente esaminato la legge n. 106/2025, che ha introdotto alcune misure per i lavoratori con gravi patologie. Tuttavia, tali interventi non risolvono le problematiche strutturali del sistema e si limitano a un approccio parziale. La legge prevede un congedo non retribuito fino a 24 mesi per chi ha un’invalidità del 74% o superiore, 10 ore annue di permessi aggiuntivi per visite mediche, e priorità nel part-time terapeutico e nel lavoro agile. Tuttavia, il congedo non viene riconosciuto ai fini pensionistici, e le ore extra di permesso sono insufficienti.

Le malattie oncologiche richiedono follow-up e controlli frequenti, e non è giusto che questi oneri siano a carico dei pazienti lavoratori, costretti a conciliare cure e lavoro senza adeguato supporto. Meritocrazia Italia ha proposto nuove misure di sostegno, tra cui:

– Permessi retribuiti di almeno cinque giorni al mese per terapie e controlli.
– Congedo retribuito fino a 24 mesi con copertura previdenziale.
– Accesso automatico al lavoro agile e al part-time terapeutico.
– Divieto di licenziamento per malattia grave, con controlli ispettivi rinforzati.
– Creazione di un Fondo nazionale di sostegno per i lavoratori fragili.
– Sportelli di assistenza medico-legale e psicologica nei luoghi di lavoro.
– Obbligo di “oblio oncologico” per i lavoratori in remissione.

È fondamentale che la salute non sia un privilegio, ma un diritto per tutti. Le persone che hanno sconfitto un tumore meritano sostegno e un futuro sereno.

Articolo precedente
Streaming legale in Italia: film e serie gratis per tutti
Articolo successivo
Consulente immobiliare cercasi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.