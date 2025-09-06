Salute e cucina italiana: il segreto di uno stile di vita sano

Uno dei piatti preferiti di Armani erano i tortelli alla piacentina, proprio come quelli preparati dalla madre. Li considerava delicati e suggeriva di condirli solo con burro fuso e parmigiano. Pur essendo attento alla salute, amava anche il buon vino, tanto da aver creato un passito di Pantelleria dai terreni vicini alla sua dimora. Questo vino, chiamato “Oasi”, prendeva il nome dallo spazio in cui amava cenare nella sua casa.

Sulla tavola dell’isola, si potevano trovare piatti tipici come la pasta al pesto pantesco e insalate con capperi, oltre a specialità piacentine come tortelli e risotto alla milanese. Non mancava neppure la pizza, preparata in un forno dedicato che usavano la sera.

Negli ultimi tempi, Armani aveva eliminato completamente il vino a causa di un problema al fegato, affermando che non lo dispiaceva poiché considerava i sacrifici personali come vittorie. Seguiva una dieta modesta e cercava di mantenere uno stile di vita attivo. Si dice che fino alla fine si concedesse qualche piccolo piacere culinario, e aveva espresso una particolare passione per il cioccolato, che doveva essere rigorosamente nero e fondente.