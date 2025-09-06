23.6 C
Roma
sabato – 6 Settembre 2025
Salute

Salute e cucina italiana: il segreto di uno stile di vita sano

Da StraNotizie
Salute e cucina italiana: il segreto di uno stile di vita sano

Uno dei piatti preferiti di Armani erano i tortelli alla piacentina, proprio come quelli preparati dalla madre. Li considerava delicati e suggeriva di condirli solo con burro fuso e parmigiano. Pur essendo attento alla salute, amava anche il buon vino, tanto da aver creato un passito di Pantelleria dai terreni vicini alla sua dimora. Questo vino, chiamato “Oasi”, prendeva il nome dallo spazio in cui amava cenare nella sua casa.

Sulla tavola dell’isola, si potevano trovare piatti tipici come la pasta al pesto pantesco e insalate con capperi, oltre a specialità piacentine come tortelli e risotto alla milanese. Non mancava neppure la pizza, preparata in un forno dedicato che usavano la sera.

Negli ultimi tempi, Armani aveva eliminato completamente il vino a causa di un problema al fegato, affermando che non lo dispiaceva poiché considerava i sacrifici personali come vittorie. Seguiva una dieta modesta e cercava di mantenere uno stile di vita attivo. Si dice che fino alla fine si concedesse qualche piccolo piacere culinario, e aveva espresso una particolare passione per il cioccolato, che doveva essere rigorosamente nero e fondente.

Articolo precedente
Intrighi e scandali della famiglia Gucci al cinema
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.