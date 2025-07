Salute e Cooperazione Italia-Malta: Opportunità e Innovazioni

La cooperazione tra i sistemi sanitari nazionali è un aspetto cruciale per affrontare le sfide globali in ambito medico. In questo contesto, nel 2009 è stato firmato un Memorandum d’Intesa tra il Ministero della Salute italiano e il Ministero per le Politiche Sociali di Malta, volto a rafforzare la collaborazione nel settore della salute e delle scienze mediche.

Il Memorandum, siglato a Valletta il 23 dicembre 2009, è entrato in vigore immediatamente e ha una durata iniziale di cinque anni, con possibilità di rinnovo automatico per ulteriori periodi di pari durata, a meno di una disdetta scritta da una delle parti con almeno sei mesi di preavviso. Le aree di collaborazione includono la cura delle malattie cardiovascolari, dei tumori e la gestione dei trapianti, oltre alla terapia intensiva. Si prevede anche la condivisione di conoscenze nella prevenzione delle malattie trasmissibili nella regione del Mediterraneo, nonché in ambito di ricerca, innovazione tecnologica e formazione.

Per garantire l’efficacia di questa cooperazione, sono previsti Piani di Lavoro di durata variabile tra i due e i quattro anni, che possono essere modificati su accordo reciproco. Inoltre, sarà istituita una Commissione per coordinare e supervisionare l’attuazione del Memorandum, con incontri annuali alternati nelle due capitali.

Nel 2014, una Dichiarazione Congiunta tra i Ministri della Salute dei due Paesi ha ulteriormente formalizzato l’impegno verso la cooperazione sanitaria, focalizzandosi su aree come oncologia, formazione, progetti di ricerca congiunti e lo scambio informatizzato di dati sanitari, rafforzando così la sinergia tra Italia e Malta nel settore sanitario.