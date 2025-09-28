Salute e Benessere in Piazza a San Piero in Bagno

Oggi, dalle 10 alle 17, San Piero in Bagno accoglierà l’iniziativa “Salute e Benessere in Piazza” in largo Moutiers, nell’ambito di Festinval. Questo evento mira a promuovere la prevenzione e gli stili di vita sani.

Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, sottolinea l’importanza della medicina generale e dell’impegno della comunità sanitaria locale, coordinata dal Primario Cosimo Ludovico e dalla Direttrice sanitaria delle Terme Santa Agnese, Monica Raimondi. Questa collaborazione ha reso possibile l’organizzazione della giornata.

L’evento fa parte della Wellness Week Foundation e arricchisce il secondo weekend di Festinval 2025, promosso dalla Pro loco di San Piero in Bagno, dopo il successo del fine settimana precedente.

Il sindaco evidenzia anche il contributo delle Terme Santa Agnese, un importante punto di riferimento per la salute e il benessere, accanto ai medici di medicina generale della Valle del Savio, agli infermieri di famiglia, alla Croce Verde di Gambettola, e al Dipartimento di Sanità pubblica. Il Distretto di Cesena e Valle del Savio dell’Azienda Usl Romagna, l’Ordine dei Medici di Forlì-Cesena e la Società Fadoi supportano attivamente l’iniziativa.

Pertanto, questa giornata, frutto della collaborazione di numerosi professionisti, è dedicata alla salute e alla prevenzione. Il sindaco invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo importante appuntamento.