Salute e benessere in Italia: Evento a Brescia per Expo 2025

Nella storica residenza di Palazzo Facchi a Brescia, si è tenuto un incontro del Roadshow “World Life Strategies”, progetto supportato dalla AEREC – Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali. L’evento ha affrontato temi legati alla prevenzione, alla salute e al benessere, con relatori di spicco selezionati per rappresentare l’Italia all’Expo 2025 a Osaka.

Tra i partecipanti c’erano il Dott. Claudio Giust, consigliere nazionale AEREC e presidente di Missione Futuro ODV, il Dott. Stefano Cianci, membro del Team Project World Life Strategies, e il Prof. Antonio Carlo Galoforo, esperto di ossigeno-ozono terapia e Scientific Director del progetto. Inoltre, il Dott. Alessandro Gallo, amministratore di By03, ha presentato innovativi integratori a base di ozono.

L’avvocato Giuliana D’Antuono ha coordinato l’evento, favorendo il dialogo tra i vari relatori con professionalità. In aggiunta agli aspetti scientifici, l’evento ha riservato un’opportunità per un’eccellente esperienza enogastronomica. La Cantina Torre di Bocca ha presentato il vino “Primavera” Bio, premiato e abbinato al rinomato Caviale Calvisius. Questo incontro di sapori ha offerto ai partecipanti un’esperienza gustativa unica.

Durante il buffet, i vini bianchi e rosati di Primitivo della cantina Otri del Salento hanno deliziato gli ospiti, trasportandoli nei profumi della Puglia. L’evento ha rappresentato una fusione di ricerca scientifica, cultura del benessere e tradizione culinaria italiana, dimostrando l’impegno di AEREC nel creare sinergie tra le migliori eccellenze in vista dell’Expo 2025 a Osaka.