Salute e benessere a Sanremo: evento in spiaggia inclusivo

Il 13 settembre, la spiaggia Foce – Levante di Sanremo ospiterà l’evento “Sanremo Salute on the beach – Mare senza barriere” dalle 9 alle 12. Questa iniziativa promuove salute, benessere e inclusione, trasformando la spiaggia in uno spazio accessibile e accogliente per tutti.

Durante l’evento, i partecipanti potranno usufruire di screening, informazioni e test rapidi per HIV e HCV, oltre a praticare ginnastica dolce e altre attività fisiche. Saranno previsti giochi e momenti inclusivi sia in spiaggia sia in mare, insieme a attività di fisioterapia e momenti di relax rigenerante. Più di 30 persone con disabilità parteciperanno attivamente, dimostrando l’importanza di un ambiente senza barriere.

L’iniziativa è promossa da Asl1 in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Sanremo, con il supporto del Comune di Sanremo, ed è aperta a tutti i cittadini. Maria Elena Galbusera, Direttore Generale di Asl1, esprime gratitudine ai partner che hanno reso possibile l’evento e invita la comunità a partecipare, sottolineando il valore di unire attività sanitarie e ricreative per promuovere il benessere fisico e l’importanza del movimento nella prevenzione delle malattie.

Il presidente della Croce Rossa Italiana, Ettore Guazzoni, evidenzia la continua collaborazione con Asl1 per sensibilizzare sulla cultura della prevenzione. Il vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, aggiunge che l’evento rappresenta un’opportunità per lavorare sulla cultura dell’accoglienza e della prevenzione in un ambiente stimolante come la spiaggia.