Salute e Benessere a Certaldo: La Casa di Comunità si Presenta

Certaldo ospiterà un importante evento dal titolo “La Casa di Comunità si presenta” il 20 settembre, dalle 9.30 alle 13, in piazza dei Macelli. Questa iniziativa, promossa dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Centro e il Comune di Certaldo, mira a creare un punto di incontro tra cittadini, professionisti e associazioni, dedicato alla salute e al benessere.

L’obiettivo principale è far conoscere i servizi sanitari e socio-assistenziali disponibili nel territorio, offrendo informazioni, orientamento e consulenze gratuite ai cittadini. L’assessore alle Politiche della salute, Romina Renzi, ha sottolineato l’importanza di creare uno spazio di dialogo tra cittadini e operatori, per migliorare la consapevolezza riguardo le risorse disponibili.

Il concetto di “Casa di Comunità” è stato illustrato da Franco Doni, direttore della zona distretto e della SdS, il quale ha indicato la volontà di unire sanità, sociale e associazionismo in un’unica realtà. L’evento inizierà con uno spazio accoglienza che distribuirà kit di benvenuto e una ‘scatola dei desideri’, dove i partecipanti potranno lasciare suggerimenti su come immaginano la propria Casa di Comunità.

Durante la mattinata, si svolgerà un percorso della salute, con stanze tematiche e stand del Terzo settore, inclusi medici, pediatri, fisioterapisti e servizi sociali. Saranno presenti anche organizzazioni come Croce Rossa, Misericordia e Avis, offrendo un’ampia panoramica delle risorse disponibili. I “Salotti della Salute” proporranno brevi interventi informativi, mentre un “Spazio calmo” offrirà momenti di relax. Inoltre, sarà esposta una mostra fotografica dedicata a chi contribuisce attivamente alla comunità. L’evento è gratuito e aperto a tutti.