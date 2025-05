Salute e Ambiente: L’appello per una legge più completa

Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, il 14% dei decessi nei Paesi dell’Unione Europea è attribuibile a cause ambientali, principalmente legate all’inquinamento. Questo scenario sottolinea l’importanza di un ambiente sano come prima difesa contro le malattie.

La Fondazione One Health ha lanciato un appello affinché la nuova legge UE per il ripristino della natura, in vigore da giugno 2024, includa iniziative focalizzate sulla salute pubblica, allineandosi all’approccio One Health. Questa legge rappresenta un passo significativo nella lotta contro il degrado degli ecosistemi, richiedendo agli Stati membri di ripristinare habitat naturali attraverso progetti di riforestazione e rinaturazione dei fiumi. Tuttavia, la Fondazione avverte che manca un’integrazione esplicita della salute pubblica negli obiettivi della legge, sostenendo che, accanto alla restaurazione della natura, è cruciale affrontare le cause ambientali delle malattie.

L’approccio One Health enfatizza l’interconnessione tra la salute umana, animale e quella degli ecosistemi. La presidente della Fondazione, Rossana Berardi, ha sottolineato l’importanza di intervenire sulle cause ambientali delle malattie, piuttosto che limitarvisi a curare i sintomi.

Durante un convegno al Parlamento europeo, la Fondazione ha proposto di rafforzare la componente sanitaria della legge con iniziative come progetti pilota One Health, educazione ambientale, miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, diagnosi precoci per malattie legate all’inquinamento e promozione di stili di vita sani.

Attiva da oltre due anni, la Fondazione ha già avviato iniziative di sensibilizzazione e istruzione in tutta Italia, mirando a trasformare la prevenzione ambientale in una politica sanitaria integrata.

Fonte: dirittoallasalute.net