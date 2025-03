Salute delle donne, un tesoro da proteggere dal cuore alla mente

In occasione della Giornata della Donna, il Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) offre consigli per il benessere femminile. La salute delle donne è complessa e richiede attenzioni specifiche, come quella per il cuore, le ossa e la salute mentale, spesso compromessa dalla cura di familiari non autosufficienti.

Le malattie cardiovascolari, erroneamente ritenute un problema esclusivamente maschile, rappresentano la principale causa di morte per le donne. Fattori di rischio come il fumo e la sedentarietà contribuiscono sensibilmente a questo rischio, enfatizzando l’importanza di un’attività fisica regolare. Le donne fumatrici, in particolar modo durante la menopausa, hanno un rischio significativamente maggiore di infarto.

L’osteoporosi colpisce prevalentemente le donne, specialmente in postmenopausa. Si consiglia una dieta ricca di calcio e vitamina D, attività fisica regolare e controlli medici per monitorare la salute ossea.

Inoltre, l’ISS segnala l’urgenza di ridurre l’esposizione a sostanze chimiche, in particolare per le donne che vivono in contesti urbani. È fondamentale prestare attenzione all’uso della plastica e alla composizione dei cosmetici, soprattutto durante la gravidanza, per proteggere il feto.

Infine, la maggior parte delle donne in Italia è coinvolta nella cura dei familiari, spesso sacrificando il proprio lavoro e benessere. È vitale promuovere una cultura di condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne. Riguardo al peso, gli esperti raccomandano di seguire una dieta equilibrata e praticare regolarmente attività fisica per prevenire sovrappeso e obesità, condizioni comunque più comuni negli uomini.