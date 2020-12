Per chi festeggia il Natale in attesa di un figlio c’è un regalo importante da mettere sotto l’albero: la salute degli occhi sia della futura mamma che del nascituro. Perché la vista va tutelata sia prima della nascita che nei primi anni di vita. Per questo, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità – Iapb Italia onlus ha ideato la campagna di prevenzione #Proteggilasuavista in collaborazione con il Comitato Tecnico Nazionale per la Prevenzione della Cecità del Ministero della Salute e con il patrocinio della Società Oftalmologica Italiana (SOI), della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), della Società Italiana di Medicina Perinatale (Simp), della Società Italiana di Neonatologia (Sin), della Società Italiana di Pediatria (Sip) e della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (Fnopo).

L’importanza della prevenzione

Il progetto è indirizzato a neo e giovani genitori con lo scopo di dare le informazioni che servono per assicurare la salute visiva dei figli e delle donne in gravidanza. “La prevenzione in gravidanza – spiega Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana – è fondamentale perché far nascere bambini con una buona vista è l’arma migliore per avere adulti che vedono bene. Per questo bisogna informare le future mamme su temi come le malattie genetiche, ma anche sui più comuni difetti della vista”. Questo permette anche agli oculisti di lavorare meglio: “Per esempio, è importante far sapere che astigmastimo e ipermetropia sono difetti congeniti cioè quando un bambino nasce può già soffrine, mentre la miopia arriva durante l’adolescenza e certe cattive abitudini di vita possono favorirne l’insorgenza”.

Più errori di refrazione e retinopatia se si fuma in gravidanza

In genere, durante la gravidanza le future mamme si preoccupano di tanti aspetti legati alla salute del nascituro a partire dal rischio di malattie genetiche. Si cerca di mangiare bene in modo da non prendere troppi chili e si evitano gli alcolici e il fumo. Tutte buone abitudini che ogni donna incinta dovrebbe seguire. Sappiamo, per esempio, che fumare durante la gestazione sottrae ossigeno al nascituro, riducendo l’assunzione di sostanze nutrienti, con possibili esiti quali aborto spontaneo, prematurità, basso peso alla nascita, morte improvvisa del lattante, obesità infantile, asma sotto i due anni. Ma qual è il nesso con la salute visiva? E’ stato evidenziato che l’esposizione fetale al fumo di sigaretta materna attiva o passiva è associata, nei bambini, a un maggiore rischio di esiti visivi avversi. In particolare, si rilevano più alti tassi di strabismo, errori di refrazione e retinopatia. “Perché sia assicurata la salute visiva del nascituro – sottolinea Francesco Bandello, direttore della Clinica Oculistica dell’Università Vita-Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano – bisogna salvaguardare la salute della madre. Per questo, la donna in gravidanza deve astenersi dal fumo di sigaretta e dagli alcoolici. E’ inoltre raccomandato uno stile di vita che in generale preveda di evitare gli eccessi. Il ricorso ai farmaci, soprattutto nei primi mesi della gestazione, va ridotto al minimo indispensabile e, sempre, dopo aver consultato il proprio medico”.

Perché non bisogna bere alcolici

Stesso discorso per l’alcol che è tossico per il feto: può causare danni neurologici, deficit neuromotori, possibili disturbi cognitivi e comportamentali. “Le anomalie oculari che si osservano nei bambini affetti da sindrome alcolica fetale (Fas) – spiegano gli esperti di Iapb – indicano che gli occhi sono particolarmente sensibili all’alcol durante la fase dello sviluppo: ai segni visibili (pieghe agli angoli degli occhi, fessure oculari strette, strabismo) si associano un minor sviluppo del nervo ottico (ipoplasia), aumentata tortuosità dei piccoli vasi retinici e capacità visive ridotte”.

Attenzione alle malattie infettive

La donna in gravidanza deve proteggersi non solo dal Covid ma da tutte le malattie infettive e in particolare dalla toxoplasmosi, dal citomegalovirus, dalla rosolia e dalla varicella per le quali esiste il vaccino. Sono malattie pericolose perché possono colpire gli occhi del nascituro causando gravi conseguenze, come la cataratta, la retinopatia e l’otticopatia. “Nel corso della vita intra-uterina – spiega Bandello – il feto sviluppa i vari apparati del proprio organismo così da arrivare, alla nascita, in condizioni adeguate di sviluppo. Qualsiasi malattia colpisca la madre nel corso della gravidanza può causare un arresto o anomalie nei processi di sviluppo e malattie di gravità tanto maggiore quanto più precocemente il problema si è determinato. Sono tante le malattie che possono causare effetti negativi sullo sviluppo dell’apparato visivo. Una delle più note è la rosolia, ma così anche altre infezioni virali”.

Quando fare una visita oculistica in gravidanza

La gravidanza normalmente non porta a variazione dei difetti di vista e comunque grazie all’ecografia si può valutare periodicamente il corretto sviluppo dei bulbi oculari. Il feto già inizia, nell’ultima fase del suo sviluppo, a percepire la differenza tra luce e oscurità. Secondo gli esperti, però, è comunque importante l’esame del fondo oculare in caso di gravidanza patologica. Allo stato attuale non esistono evidenze in letteratura che riportino controindicazioni oculari all’esecuzione del parto naturale. I colliri che servono per la dilatazione della pupilla (midriatici) possono generalmente essere somministrati a scopo diagnostico sotto il diretto controllo medico. Non esistono studi scientifici che ne dimostrino la nocività durante la gravidanza.

La prima visita oculistica dopo la nascita

Il primo controllo viene effettuato alla nascita su tutti i neonati, con lo screening oftalmologico neonatale, attraverso il test del riflesso rosso, per la diagnosi precoce della cataratta congenita. In caso di patologie familiari, come il glaucoma congenito, il retinoblastoma (tumore oculare) e altre malformazioni oculari o alterazioni retiniche, è necessaria anche una visita oculistica specifica. Poi si raccomanda una visita oftalmologica da parte dell’oculista entro i 3 anni di età per verificare se siano presenti difetti refrattivi (miopia, ipermetropia, astigmatismo) e se ci siano un’ambliopia (occhio pigro), uno strabismo o anomalie della motilità oculare. L’occhio pigro non è visibile dall’esterno e solo uno specialista può diagnosticarlo. Se individuato precocemente può essere opportunamente riabilitato. In caso contrario viene compromesso il corretto sviluppo dei circuiti cerebrali deputati alla visione, con un deficit permanente della visione centrale in un occhio (ambliopia).

Allattamento e calo della vista

Una delle credenze più diffuse è che l’allattamento al seno faccia aumentare la miopia, tanto che in molti casi è stato limitato, se non addirittura eliminato. E’ vero? “Quando si parla di abbassamento della vista in gravidanza – chiarisce Bandello – si fa riferimento alla possibilità che ci sia un aumento della miopia. Effettivamente questo aumento può determinarsi e la probabilità che accada è tanto maggiore quanto maggiore è il numero di diottrie di partenza. Di solito, però, quest’aumento regredisce alcuni mesi dopo il parto. Per proteggere la sua vista, comunque, è fondamentale che la donna miope in gravidanza si alimenti in modo corretto e non faccia mancare nessun elemento nutrizionale essenziale alla propria dieta”.

Come si sviluppa la vista

Quanto vede un neonato alla nascita? In realtà, ben poco perché percepisce solo forti contrasti a una distanza ravvicinata. “Alla fine del primo mese – spiega ???? – il bimbo inizia a vedere più chiaramente i contorni e le forme degli oggetti e riesce a seguire con lo sguardo ciò che è in movimento. Tra il secondo e il terzo mese segue ciò che gli si mostra anche a una distanza superiore. A tre mesi riesce a coordinare la vista con il tatto”. I colori sono meglio distinguibili intorno ai tre-quattro mesi; a sei mesi riconosce persino le sfumature. Il campo visivo binoculare impiega circa un anno per arrivare al 90 per cento di quello dell’adulto. Una deviazione oculare fissa di un occhio non è normale. La presenza di un riflesso bianco sulla pupilla, invece del classico riflesso rosso che appare nelle foto, deve essere considerato un campanello d’allarme che richiede un tempestivo approfondimento diagnostico.

La campagna di sensibilizzazione

L’iniziativa di Iapb prevede la distribuzione di materiale informativo in 450 punti nascita in tutta Italia e la diffusione di un video su web, social e tv. E’ anche possibile leggere un opuscolo informativo sul sito www.proteggilasuavista.it. “L’attenzione per la salute visiva fin dai primi giorni di vita del bambino è il modo migliore per cominciare a prendersi cura della vista”, dichiara il presidente di Iapb Italia, Giuseppe Castronovo. “Il nostro impegno per i più piccoli è testimoniato dalle tantissime iniziative che svolgiamo nelle scuole materne e primarie per far sì che la prevenzione rientri tra le buone prassi sanitarie, perché solo la diagnosi precoce consente di individuare tempestivamente eventuali vizi o patologie della vista e garantirne lo sviluppo corretto. Perché ci sono cose che vanno protette prima di averle!”.