giovedì – 16 Ottobre 2025
Salute della donna in Italia: tra consapevolezza e abbandono

La Fondazione Onda ETS, che si occupa della salute della donna e di genere, celebra vent’anni di attività, evidenziando un aumento della consapevolezza riguardo la salute femminile. Nonostante un crescente interesse verso il benessere personale, emerge una preoccupante mancanza di supporto, difficile da ignorare.

Oggi, le donne italiane approcciano la salute in modo olistico, considerando l’equilibrio tra corpo e mente un diritto fondamentale. Se la cura di sé è in aumento, la fiducia nei servizi di supporto, come il Servizio Sanitario Nazionale e il sostegno familiare, è in diminuzione. Questo potrebbe riflettere una scarsa conoscenza della medicina territoriale e un senso di abbandono.

Durante un evento, la presidente della Fondazione, Francesca Merzagora, ha ricordato l’importanza della medicina di genere, che pone al centro la persona e il diritto a cure adeguate. Attraverso il Bollino Rosa, che certifica gli ospedali sensibili alla salute femminile, e varie iniziative formative, l’organizzazione promuove una maggiore attenzione verso la salute delle donne.

Nonostante i progressi, rimangono sfide significative. L’ansia, l’insonnia e i disturbi dell’umore aumentano, particolarmente tra le giovani. La salute mentale è quindi una priorità, poiché molte donne temono la depressione più di altre malattie. Al contempo, il coinvolgimento delle donne nella salute dei propri familiari è elevato, ma il supporto familiare sta diminuendo.

Infine, si evidenzia l’importanza di un approccio di genere nell’assistenza sanitaria per migliorare i servizi dedicati alle donne in tutte le fasi della vita. Questo evolutivo approccio, secondo la Fondazione, è cruciale per costruire un sistema sanitario equo e inclusivo.

