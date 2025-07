Salute dei consumatori: segnali di allerta per l’economia US

I recenti rapporti delle principali banche americane evidenziano la resilienza dei consumatori nonostante le turbolenze dovute alle politiche tariffarie del presidente Trump. Tuttavia, i dirigenti avvertono di potenziali sfide future per il mercato.

JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo hanno registrato utili nel secondo trimestre superiori alle aspettative, sostenuti da un incremento delle transazioni e dalla continua spesa dei consumatori. Il direttore finanziario di JPMorgan, Jeremy Barnum, ha dichiarato che la salute dei consumatori appare buona, evidenziando un accantonamento di 2,85 miliardi di dollari per perdite su crediti, inferiore del 6,5% rispetto all’anno precedente.

Wells Fargo ha osservato una leggera attenuazione nella crescita della spesa per carte di credito, ma ha anche segnalato una riduzione dei charge-off, grazie ai rimborsi migliori del previsto nei prestiti auto e nelle carte. Quest’ultima banca ha modificato il proprio accantonamento per perdite potenziali, al fine di riflettere una situazione più favorevole.

Tuttavia, i vertici delle banche esprimono preoccupazione per l’impatto delle tariffe sui beni importati, che potrebbe influenzare negativamente la spesa dei consumatori. Giugno ha mostra un incremento dei prezzi al consumo, il più significativo degli ultimi cinque mesi, con un aumento dello 0,3% che ha corrisposto alle previsioni.

Mark Mason, CEO di Citigroup, ha affermato che si prevede un’ulteriore diminuzione della spesa nella seconda metà dell’anno a causa dell’impatto delle tariffe. I costi del credito per le banche sono aumentati a 2,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in particolare per le perdite sulle carte di credito.