Salute dei caregiver familiari: impatti e differenze di genere

Il carico di cura può avere effetti negativi sulla salute di chi assiste i propri cari, in particolare per le donne, che spesso svolgono questo ruolo. Un’indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità ha confermato le difficoltà vissute dai caregiver familiari, evidenziando che le donne segnalano più stress e un maggiore degrado della salute rispetto agli uomini. Durante recenti eventi, alcune anticipazioni dello studio sono state condivise, rivelando che il 40% delle persone assistenti ha riportato problemi di salute, con il 66% di questi che ha sviluppato almeno due malattie croniche.

Le malattie più comuni incluse nel campione vanno da disturbi psichiatrici a problemi muscolari e cardiovascolari. Sorprendentemente, le donne più giovani nel campione hanno dichiarato un numero di patologie croniche maggiore rispetto alle coetanee.

Il Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto ha iniziato a indagare su queste differenze nel 2022, osservando anche specificità legate al genere nelle malattie. In un nuovo studio nazionale, sono stati analizzi dati provenienti da varie tipologie di caregiver per comprendere meglio il significato dello stress sulla salute.

Il questionario utilizzato per la ricerca ha cercato di raccogliere informazioni valide attraverso associazioni e centri medici. L’intenzione è fornire dati concreti ai decisori politici per promuovere la salute dei caregiver, tenendo conto delle differenze di genere. È fondamentale che le nuove politiche sanitarie siano adeguatamente mirate alle necessità di questa fascia di popolazione, implementando misure di prevenzione e supporto.