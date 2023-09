Salute, Coco (Novartis): “Identificare soluzioni che migliorino profilo e aderenza terapeutica pazienti”

“Novartis si impegna nell’ambito della ricerca delle patologie croniche in generale ed in particolare nell’ambito cardiovascolare per identificazione soluzioni terapeutiche innovative che permettano da un lato di migliorare quello che è poi il profilo dei pazienti e il ridurre il loro rischio cardiovascolare dall’altro migliorare l’aderenza terapeutica”. Ha affermato Paola Coco, direttore medico Novartis Italia, a margine dell’appuntamento alla Camera dei Deputati, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che ha visto riuniti Novartis, i principali esperti del cuore e rappresentanti istituzionali, per condividere strategie atte a migliorare la salute cardiovascolare della popolazione. L’ iniziativa di Novartis, AISC e FIPC parte dal “cuore” del Parlamento e approda nelle piazze italiane.