Salute cerebrale: abitudini salutari per un cervello più giovane

Le scelte quotidiane che facciamo possono influenzare profondamente il nostro cervello. Dormire bene, gestire lo stress, mantenere relazioni sociali solide e coltivare un atteggiamento positivo sono comportamenti che sembrano incidere direttamente sulla velocità con cui il cervello invecchia. Evidenze scientifiche suggeriscono che il benessere psicologico e sociale possa svolgere un ruolo protettivo nei confronti della salute cerebrale.

Uno studio dell’Università della Florida ha seguito per due anni 128 adulti di mezza età e anziani provenienti da quattro continenti. La ricerca ha combinato risonanze magnetiche cerebrali ad alta risoluzione, valutazioni cliniche e questionari psicologici standardizzati. I risultati hanno evidenziato che i partecipanti con il profilo più favorevole dal punto di vista psicologico e dello stile di vita mostravano cervelli biologicamente più giovani, con una differenza che poteva arrivare fino a otto anni rispetto all’età anagrafica.

I ricercatori hanno identificato quattro fattori chiave che proteggono il cervello: l’ottimismo, la qualità del sonno, la capacità di gestire lo stress quotidiano e il supporto sociale. Questi fattori, insieme a comportamenti come evitare il fumo e mantenere un peso corporeo adeguato, sono collegati a un invecchiamento cerebrale più sano.

Un’altra analisi condotta dall’Università di Limerick ha esaminato i dati di oltre mezzo milione di persone e ha trovato che livelli elevati di nevroticismo erano associati a un aumento del rischio di morte precoce, mentre una maggiore coscienziosità e estroversione erano collegate a una riduzione del rischio di morte. I risultati rafforzano l’idea che prendersi cura della salute mentale, delle relazioni e dello stile di vita sia una vera strategia di prevenzione per proteggere il cervello e favorire una vita più lunga e sana.