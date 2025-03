Salute Cardiaca Femminile: La Dott.ssa Lillo e i Fattori di Rischio da Considerare

Nella valutazione del rischio cardiovascolare nella donna, è fondamentale considerare non solo i tradizionali fattori di rischio come ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, obesità e fumo, ma anche quelli specifici del genere femminile. Questi includono la sindrome dell’ovaio policistico, il menarca precoce e complicanze legate alla gravidanza, come l’ipertensione e il diabete gestazionale. Questo è ciò che ha sottolineato Adele Lillo, responsabile ambulatoriale di Cardiologia dell’Asl Bari, durante l’evento “Le donne verso un cuore consapevole”, promosso da Daiichi Sankyo Italia. L’incontro ha avuto l’obiettivo di discutere i fattori di rischio cardiovascolare specifici per le donne, le strategie preventive, il legame tra cuore e psiche e l’importanza dell’innovazione digitale in sanità a supporto del paziente. L’evento ha evidenziato come una comprensione approfondita dei rischi specifici possa portare a migliori interventi e a una maggiore consapevolezza della salute cardiovascolare femminile, ponendo l’accento sulla necessità di un approccio personalizzato e mirato alla prevenzione.